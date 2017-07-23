رغبة «محرز» تغلق الباب أمام روما

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الجزائري رياض محرز، جناح فريق ليسترسيتي الإنجليزي، رفض عرضًا من نادي روما الإيطالي خلال الميركاتو الحالي.

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن محرز رفض عرض روما المقدر بـ35 مليون يورو، من أجل رغبته في الانضمام إلى صفوف فريق آرسنال.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة، أن محرز على استعداد أن ينتظر حتى اللحظات الأخيرة في الميركاتو، ليحسم الجانرز موقف اللاعب التشيلي ألكسيس سانشيز، سواء بالرحيل أو البقاء.

وأختتمت الصحيفة، أن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، يضع محرز ضمن حساباته في حال رحيل سانشيز، وفشل التعاقد مع ليمار لاعب فريق موناكو.