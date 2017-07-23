دير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض: نحتاج تغيير أسلوب توجيه الرسائل

واشنطن - (د ب أ):

قال مدير الاتصالات الجديد للبيت الأبيض الأمريكي، أنطوني سكاراموتشي، الأحد، إن البيت الأبيض يحتاج بصورة ما إلى تعديل أسلوبه الخاص بتوجيه الرسائل.

وكان مؤسس صندوق التحوط، المبتدئ في السياسة نسبيا، تم تعيينه، الجمعة الماضي، في منصبه الجديد بالبيت الأبيض، الذى كان شاغرا منذ مايو الماضي.

وينضم سكاراموتشي إلى البيت الأبيض بينما تتدنى شعبية الرئيس دونالد ترامب عند أحد أدنى معدلاتها على الإطلاق بالنسبة لرئيس في الأشهر الستة الأولى من منصبه. وقد أظهر استطلاع الرأي الوطني الأخير الذى أصدره مركز جالوب، أمس السبت، أن 38 في المئة من المستطلعة آراؤهم استحسنوا أداءه الوظيفي بينما استهجنه 57 في المئة منهم.

وقال سكاراموتشي لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية: "أعتقد أننا بحاجة إلى طرح الرسائل بشكل مختلف قليلا عما كنا نفعل في الماضي".

وجاء تعيينه على الفور بعد استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أمس الأول الجمعة.

وكان ترامب، نشر في كثير من الأحيان، تغريدات تحريضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهاجم شبكة "سي إن إن" ووسائل الإعلام الأخرى باعتبارها تنشر "أخبارا زائفة"، في حين عقد البيت الأبيض في الغالب جلسات الإحاطة للصحفيين مؤخرًا بعيدًا عن الكاميرات.