إيناسيو يضم «أسامة وكماتشو» لقائمة الزمالك في البطولة العربية

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قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، استدعاء الثنائي أسامة إبراهيم وأحمد محمد "كماتشو" لقائمة مباراة العهد اللبناني المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في البطولة العربية.

وجاء قرار الجهاز الفني باستدعاء الثنائي في ظل خطة إيناسيو، في منح الفرصة للعديد من العناصر بالمشاركة في البطولة العربية، قبل الإعلان عن قائمة الراحلين رسميًا عقب البطولة.

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ويقع الزمالك في مجموعة واحدة مع فرق النصر السعودي، والعهد اللبناني، والفتح الرباطي المغربي.

ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته بالبطولة، أمام فريق الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية.