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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحوادث تصادم وغرق بمطروح

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحوادث تصادم وغرق بمطروح

08:59 م الأحد 23 يوليو 2017

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحوادث تصادم وغرق بمطروح

مرسى مطروح - أ ش أ: 

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في تصادم وغرق بمحافظة مطروح، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى مطروح العام، ومستشفى الحمام المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إخطارًا، اليوم الأحد، من مستشفى مطروح العام، بوصول جثة هامدة 37 سنة، وإصابة آخر 11 عاما، إثر حادث تصادم دراجة نارية بقطار على مزلقان المغاربة شرقي مدينة مرسى مطروح.

كما تلقى إخطارًا من مستشفى الحمام المركزي، بإصابة سيدتين ٣٣ سنة، و٥٤ سنة، من الإسكندرية، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٥٥ على طريق الإسكندرية مطروح.

فيما لقي شخصان مصرعهما غرقًا، إثر قيامها بالسباحة بإحدى شواطئ الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، وهما شاب وفتاة يبلغان من العمر 18 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى الحمام المركزي، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وكلفت إدارة البحث بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة. ​

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Asha

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مصراوي Masrawy

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