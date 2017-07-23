رئيس "العليا للإغاثة" باليمن يستنكر احتجاز المليشيات لعلاج الكوليرا

عدن - (أ ش أ):

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبد الرقيب فتح، بشدة احتجاز مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ثلاث قاطرات محملة بأدوية وعقاقير طبية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا في محافظة الحديدة.

وقال فتح - في تصريح، اليوم الأحد - إن الوضع الإنساني لأبناء محافظة الحديدة لم يعد يحتمل المزيد من الانتهاكات ووضع العراقيل والعوائق، أمام وصول المساعدات الإنسانية والقوافل الطبية، التي تتطلب الوصول السريع إلى المحتاجين خصوصاً مع تفشي المرض في هذه المحافظة وعدد من المحافظات".

وندد الوزير اليمني، بمواصلة انتهاك المليشيات الانقلابية ضد المواطنين، ومنع الحكومة من تقديم الخدمات الطبية والإغاثية لهم في المحافظة التي لا تزال تحت سيطرتهم، والتي تسببت بمضاعفة معاناة المواطنين، معتبرا هذه الانتهاكات بالجريمة الأخلاقية والإنسانية التي تستوجب إدانة من كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وحمل فتح الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والمساهمة بشكل كبير في تفشي وباء الكوليرا بعد قيامها ببيع الأدوية في السوق السوداء، واحتجاز القوافل المحملة بالأدوية لهذا الوباء، مشيراً إلى أن كافة الأدوية الخاصة بوباء الكوليرا مجانية.

ودعا فتح، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، ومنظمات الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود وكافة المنظمات المختصة إلى إدانة هذه التصرفات التي تساهم في تردي الحالة الإنسانية، النظر إلى هذه التصرفات بعين المسؤولية التي تفرضها القوانين الدولية والإنسانية وقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الإنساني.

واستغرب رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، صمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن تجاه كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات، بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية بشكل مستمر، مؤكداً أن الصمت الذي تقابل بهذه التصرفات يزيد من تعنت المليشيات وتشجعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق العمل الإغاثي والإنساني.

وقال فتح إن الوضع الإنساني في اليمن يستوجب العمل العاجل للوصول إلى المحتاجين في كافة محافظات الجمهورية، ولا يتحمل مزيداً من العوائق، مضيفًا أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم ببذل الجهود وبالتنسيق مع الجهات المانحة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمستحقين في كافة المحافظات.