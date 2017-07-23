محافظ بني سويف: إجراءات عاجلة لصرف تعويضات نزع ملكية محور عدلي منصور

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عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اجتماعًا ضم الجهات المعنية ومسؤولى تنفيذ محور عدلي منصور، لبحث تطورات العمل بالمحور وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وبحث جميع السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع إنشاء المحور سواء في غرب أو شرق مدينة بني سويف.

ناقش المحافظ مع المختصين الخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأرض بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البني سويفي في كل مناحي حياته.

وقال المحافظ إنه نظرًا لأهمية المشروع الحيوية وسرعة إنجازه في وقت قياسي سلكت المحافظة اتجاهين بالتوازي، وهما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والملاك مع الاتفاق الودي مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين انتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة والتعهد بحصولهم على جميع حقوقهم.

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استعرض المحافظ كل الخطوات في هذا الشأن، واتضح أنه تم تنفيذ كل الخطوات الممكنة في وقت قياسي والتي من أهمها أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية، وإعداد كشف للملاك الظاهرين والحصول على موافقة وزارة الزراعة وإرسال شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه "تحت الحساب" لهيئة المساحة لصرف التعويضات فور الانتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية.

وأضاف أنه تم إعداد مذكرة إيضاحية، تمهيدا للموافقة على نزع الملكية وتم إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة إلى وزارة التنمية المحلية، انتظارًا لصدور قرار بنزع الملكية وتم إعداد محاضر مشتركة مع الشركات المنفذة والمواطنين من أصحاب الأراضي وعمل حصر فعلي للأشجار الموجودة بتلك الأراضي لضمان حقوق المزارعين في التعويض المناسب لها، إضافة إلى أنه تم صرف تعويض فوري من الشركات المنفذة للمزارعين عن المحاصيل الزراعية وذلك قبل أن تبدأ الشركات في الأعمال.