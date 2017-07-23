«خارجية النواب»: قطر لا تفهم دور مجلس الأمن

التحرير

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قال عدد من نواب مجلس النواب، إن قطر لا تفهم دور مجلس الأمن، وذلك رداً علي اتهامها لمصر باستغلال مقعدها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة، وهي الاتهامات التي وردت على لسان علياء أحمد الثاني سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، ووصف النواب تصريحات سفيرة قطر بالحديث غير الموزون الذي يفتقر لأي معايير دبلوماسية لها علاقة بعمل مجلس الأمن.

وجاءت تصريحات سفيرة قطر لدي الأمم المتحدة عقب اتهام عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، قطر بانتهاج سياسة «داعمة للإرهاب» تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب، ووصف استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر بـ«الوضع المشين».

وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات «داعش والقاعدة»، أن مصر تؤكد أن النظام الحاكم في قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب بتمويله، وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن وبالتحريض، وسواء كان ذلك في ليبيا أو سوريا أو العراق أو في دول أخرى.

وصف طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاتهامات التي وجهتها ال ثاني لمصر، بالحديث غير الموزون الذي يفتقر لأي معايير دبلوماسية لها علاقة بعمل مجلس الأمن.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ«التحرير»، أن عمل مجلس الأمن يدور حول مناقشات القضايا التي تخص الإرهاب، والحديث عن الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلي أن حديث أل الثاني يؤكد عجزها عن الرد على الأتهامات الموجهها إلى دولتها، خاصة وأن مصر لديها من الشواهد والدلائل ما يؤكد صحة اتهاماتها، إضافى إلى أن باقي الدول المقاطعة لها تعد الآن ملف مدعوم بالدلائل على ارهابها.

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وأضاف: «هذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها مندوبنا لدى مجلس الأمن هذا الأمر، كي يطلع المجلس على ممارسات قطر التي تهدد السلم في مصر والبلدان العربية، حيث طالب بالتحرك لمواجهة جرائم قطر في المنطقة».

وتابع: «يبدو أن مندوبة قطر لا تفهم الدور الفعلي لمجلس الأمن لذلك اتهمت مصر بأنها تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق مصالح سياسية خاصة، على غير الحقيقة، وذلك لأن مجلس الأمن حفل دولي يهدف إلى الحفاظ على السلم الدولي».

وقال النائب محمد العرابي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن، ومن حقها أن توجه اتهاما لأي دولة أو كيان ترى أنه تتوافر فيه عناصر الإرهاب أو داعم للإرهاب.

وأضاف العرابي، أن مصر تخدم مبدأ اللجنة التى تترأسها والمجموعة التى خرجت منها لعضوية المجلس، مشيرًا إلى أن مصر خدمت القضايا الإفريقية والعربية على أكل وجه.

وذكر أنه من حق قطر الدفاع عن مصالحها، لكن فى النهاية فإنها تدافع بأسلوب ساذج، لن يحقق شيئ في ظل توافر العديد من الدلائل على تورط قطر في دعم الإرهاب.