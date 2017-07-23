بعد «أنيميا الغضبان».. هؤلاء المحافظون يحتاجون إلى رعاية صحية

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أحمد صبحي والمحافظات: عوض سليم - محمد مجلي - شيماء رشاد - محمود عبد الصبور - طاهر الحساني - محمد عباس - إسلام عبد الخالق - عمرو الشامي

تعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يوم الخميس الماضي، إلى مفاجأة غير سارة، بعدما أطلق حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، وراح يفتتح سجل المتبرعين، بينما كشف تحليل الدم إصابته بـ"الأنيميا"، وأن نسبة الهيموجلوبين في الدم لديه بلغت 10 درجات، إضافة إلى انخفاض معدل الضغط مسجلا 100/60، ورفض مسؤولو المركز السماح له بالتبرع بالدم.

من جانبها، حاولت "التحرير" كشف التاريخ المرضي لباقي المحافظين، وهل هناك منهم من يعاني أمراضًا مزمنة ربما تعيقه عن أداء مهامه أو بعض منها، أم أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا تتعارض مع أداء مهامهم وتلبية مطالب المواطنين.

محافظ أسوان

في 16 مايو 2016 الماضي، تعرض محافظة أسوان اللواء مجدي حجازي، إلى أزمة قلبية مفاجئة في أثناء عمله داخل مكتبه، نتيجة الإجهاد واحتجز على إثرها داخل مركز مجدي يعقوب لإمراض القلب بأسوان، لبضع ساعات، لإجراء بعض الفحوصات الطبية لبيان حالته الصحية.

الأزمة الصحية المفاجئة لمحافظ أسوان جاءت عقب قيامه بمجهود بدني وذهني على مدار أيام، للتحضير لزيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التي تم تأجيلها أكثر من مرة، ليفتتح إسماعيل مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد إدفو برفقة وزير الآثار.

كما سبق أزمة المحافظ الصحية، التحضير لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2016 بحضور وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة وعدد من الوزراء.

وعقب تداول خبر الأزمة الصحية للمحافظ، أصدر مكتبه الأعلامي بديوان عام المحافظة بيانا أعرب المحافظ خلاله عن خالص شكره وتقديره للذين سارعوا بالاطمئنان عليه.

محافظ الغربية



أجرى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، عملية "الحصوة " داخل مستشفى طنطا العالمي المعروف بالمستشفى الفرنساوي، مع حرصه الكبير على عدم معرفة أحد بإجرائه تلك العملية رغم سهولتها.

وأكد مصدر طبي لـ"التحرير"، أن المحافظ، وقتها، أصدر تعليمات مشددة بإخفاء إجرائه العملية عن جميع المسؤولين والمواطنين، لدرجة وصلت إلى عدم معرفة رئيس الجامعة وعميد كلية الطب التابع لهما المستشفى، بحسب قوله.



وذكر المصدر أن المحافظ دخل المستشفى الأسبوع الماضي، وكانت رغبته عدم معرفة أحد بالعملية سوى مدير المستشفى، موضحًا أنه تم تحضير الفريق الطبي قبل إجراء العملية، على أساس إجرائها لأحد الشخصيات، دون علمهم بأنه المحافظ سوى في أثناء حضوره.

وأشار المصدر إلى أن المحافظ تعرض لموقف محرج، بعدما قدم إلى المستشفى دون موكب أو حراسة حفاظا على رغبته، فاستوقفه أحد الأطباء كان لا يعرفه قائلا له: "أنت رايح فين؟"، مؤكدا أن العملية نجحت ولم يمكث المحافظ سوى 24 ساعة فقط داخل المستشفى.

محافظ البحيرة

أما المهندسة نادية عبده محافظ البحرة، 72 عامًا، فوفقا لمصدر داخل ديوان عام المحافظة أكد أنها تعاني مرض السكر، وأنها تتابع مع أطباء لـ"تظبيط" نسبته في الدم باسمتمرار.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن المحافظ حريصة دائما على صحتها، واستعمال العلاج المناسب لمرضها لتستطيع أداء مهامها في أكمل صورة.

محافظ الشرقية

وبخصوص الحالة الصحية لمحافظ الشرقية، كشف مصدر بالديوان العام لمحافظة الشرقية، عن السبب الخفي وراء عدم ظهور المحافظ اللواء خالد سعيد، في العديد من المناسبات التي تستدعي الجلوس لفترات طويلة.

قال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«التحرير» إن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، يُعاني من مُشكلة بـ«الركبة» تمنعه من الجلوس لفترات طويلة.

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وتظهر مُشكلة «الرُكب» بوضوح على المحافظ، إذا ما استدعت الظروف جلوسه لفترات طويلة؛ إذ يضم قدميه بصورة واضحة تدل على عدم قدرته على تحمل الجلوس لتلك الفترة.

وأوضح المصدر، أن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لا توجد لديه أدنى مُشكلة في الوقوف لفترات طويلة، تصل لأكثر من 4 ساعات؛ وذلك بحكم كونه رجلًا عسكريًا، فضلًا عن حُبه للمشي، إلا أن «رُكبه» هي علته الوحيدة التي تمنعه من الظهور كثيرًا.

محافظ الإسكندرية

الصداع المزمن والضغط العالي بات أهم معاناة يومية يتعرض لها محافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان الذي تقلد هذا المنصب في شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من حرصه على الاهتمام بتقليل الأعراض المصاحبة له إلا أن الرياح تاتي دائما بما لا تشتهي السفن، ويكون الصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم مرافق دائم للمحافظ في جولاته وبخاصة الميدانية التى تتم خلال فترة الظهيرة وارتفاع درجات الحراة.

ووفقا لمصدر داخل المحافظة أكدت أن الدكتور محمد سلطان دائما يطلب تقلليل نسبة الملح في الطعام خلال العزومات، بسبب الضغط العالي، مشيرا إلى أن الكلمة الشهيرة للمحافظ هى "الملح والضغط العالي في اجتماعهما معا ضرر وفى تفرقتهما أمان".

وأضاف المصدر أن المحافظ قادر على التحكم في ضغطه من خلال اتباع منظومة صحية سليمة واصطحاب دواء الضغط معه أينما ذهب.

محافظ الأقصر

تعرض محافظ الأقصر محمد بدر، في شهر فبراير الماضي، إلى أزمة صحية بسبب التدخين، الأمر الذي أدى إلى قيامه بزيارة سرية لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، لمدة ساعات والعودة مجددًا إلى العمل بالمحافظة.

وبعد تعرض محافظ الأقصر لتلك الأزمة الصحية، اقتلع عن تدخين السجائر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

كما تعرض المحافظ إلى إصابات طفيفة بالأقصر، منذ توليه منصبه، حيث أصيب بشعر في يده في أثناء مشاركته مع مجموعة من لاعبي منتخب مصر بمباراة خيرية لكرة القدم، في شهر مايو 2015، أقامتها جمعية الأورمان احتفالًا ببدء إنشاء مستشفى السرطان بمدينة طيبة الجديدة.

وفي أواخر نوفمبر من العام الماضي تعرض "بدر" إلى إصابة بكدمات وجروح إثر سقوط قدمه في بيارة صرف صحي، في أثناء قيامه بجولة ميدانية بمنطقة البعيرات التابعة لمركز القرنة بغرب الأقصر، حيث رفض مطالب مرافقيه بالتوجه إلى المستشفى وأصر على استكمال جولته.

يذكر أن محمد بدر من مواليد 1973، حيث يبلغ من العمر 44 عامًا، وعين محافظًا للأقصر في فبراير من العام 2015.

محافظ كفرالشيخ

منذ أن وطأت قدما محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر على أرض المحافظة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه مهام منصبه خلفا للمحافظ السابق الدكتور أسامه حمدى عبد الواحد، لم يتبين عليه أية أعراض مرضية أو حالات إعياء منذ ذاك الوقت وإلى وقتنا هذا.

كشفت مصادر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لا يتنناول أي أدوية سوى للصداع فقط ، كما أنه يتبع نظام غذائي صحي بتناوله المشويات ذات السعرات الحرارية القليلة والسلطة الخضراء ويبتعد نهائيا عن المقليات أو الأرز أو المكرونة.

وقالت المصادر، إنi يهتم بصحته جيدا ويجري فحصًا شاملًا مرتين سنويًا للتأكد من خلوه من الأمراض، وذلك منذ أن كان يعمل بالداخلية.

ويقوم اللواء السيد نصر، بجولات ميدانية بصورة شبه يومية، لتفقد العمل بعدد من المشروعات القومية التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة للمحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.