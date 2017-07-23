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«رئيس زراعة البرلمان» يتقدم بمذكرة لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية

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«رئيس زراعة البرلمان» يتقدم بمذكرة لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية «رئيس زراعة البرلمان» يتقدم بمذكرة لزيادة أسعار المحاصيل الزراعية

التحرير

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قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال للمطالبة بزيادة المحاصيل الزراعية، لافتاً إلي أن المقترح وجد تأييدًا من رئيس ائتلاف دعم ، المهندس محمد السودي؛ للتخفيف عن كاهل الفلاح.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية أمرًا غاية الأهمية والضرورة لتخفيف العبء عن الفئة الأكثر انتاجًات، ولتكون حافزًا لزرع المحاصيل مما يحد من الاستيراد، ويؤدي لتوافر السلع بالسوق المحلى.

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وتابع: «حزب المصريين الأحرار، ورئيسة الدكتور عصام خليل، يهدفون لدعم الفلاحين لتصبح الزيادة مواكبة مع الزيادات التي طرأت على السولار والسماد، حتى يتوافر هامش ربح».

وأشار إلى أن زراعة محاصيل هامة واستراتيجية مثل قصب السكر وغيره يساهم في سد الاحتياجات الداخلية للإنتاج ويغنى عن الاستيراد الذي يستلزم توفير عملة صعبة، بينما إنتاجه يدخر كثير من الأموال والجهد.

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التحرير

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