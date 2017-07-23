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الأزهر يدعو «كبار العلماء» لاجتماع طارئ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

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الأزهر يدعو «كبار العلماء» لاجتماع طارئ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الأزهر يدعو «كبار العلماء» لاجتماع طارئ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

التحرير

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دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ بعد غد الثلاثاء، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك.

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ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى محاولات الاحتلال الصهيوني المستمرة لتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والمساعي الخبيثة للسيطرة عليه، ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات بحق ثالث الحرمين وأولى القبلتين.

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