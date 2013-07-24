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الحلقة (13) من "جار القمر": مدير مكتب الاستعلامات يحاول استمالة "أم حلا"

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الحلقة (13) من "جار القمر": مدير مكتب الاستعلامات يحاول استمالة "أم حلا" الحلقة (13) من "جار القمر": مدير مكتب الاستعلامات يحاول استمالة "أم حلا"

كتب : شريف حسين الثلاثاء 23-07-2013 23:31

في الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يحاول مدير مكتب الاستعلامات التي تعمل به والدة "حلا"، من استمالتها حتى يتزوجها، ويلقي إليها ببعض التلميحات مثل أنها جميلة اليوم، ومثل دعوتها إلى الغداء، والتحدث إليها في أمور شخصية مثل كونه يتيمًا توفي أبوه وأمه أثناء طفولته، ويتطور الأمر، ويفكر كل منهما في الآخر حينما يختليان بأنفسهما.

وتريد الأم شراء سيارة فتطلبها من "حلا"، التي ترفض رفضا قاطعا وتطردها من الغرفة، ثم تطلب السيارة من نجلها "مروان"، الذي يعدها بشراء واحدة في الشهر المقبل.

وتتأزم علاقة "نوح" بـ"عنود"، عندما يهاتفها صديق له ويخبرها بأن "نوح" يخفي عليها أمورًا هامة لا ينبغي له أن يخفيها، فتتحدث إليه "عنود" وتطلب منه أن يخبرها بحقيقته وتعطيه مهلة، على أن تنهي علاقتها به بعدها.

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