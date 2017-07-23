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إعلان أسماء الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا

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مصراوي Masrawy

إعلان أسماء الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا

08:41 م الأحد 23 يوليه 2017

إعلان أسماء الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا

مرسى مطروح - أ ش أ: 

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلي، إن اللجنة المشرفة على قبول طلبات الالتحاق بمدرسة الضبعة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية سوف تعلن غدًا الاثنين قائمة بأسماء 745 طالبًا ممن تنطبق عليهم الشروط، الذين يحق لهم خوض الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية المقرر عقدها في 13 أغسطس المقبل.

وأضاف النيلي - في تصريح اليوم الأحد - أن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 1870 طالبًا، منهم 265 طالبًا من مطروح، بينهم 29 طالبًا تنطبق عليهم الشروط، و1605 طلاب من خارج المحافظة، بينهم 716 طالبًا مستوفين شروط التقدم، وسيتم اختيار 75 طالبًا من بين 745 طالبًا ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الطلاب الذين تم استبعادهم جاء بسبب عدم حصولهم على نسبة 90% في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها من قيادات التعليم الفني بالوزارة لحضور اختبار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط.

هذا المحتوى من

Asha

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