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أهرامات الجيزة تستقبل 5900 زائر وسط انتشار أمني مكثف

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مصراوي Masrawy

أهرامات الجيزة تستقبل 5900 زائر وسط انتشار أمني مكثف

08:56 م الأحد 23 يوليه 2017

أهرامات الجيزة تستقبل 5900 زائر وسط انتشار أمني مكثف

أهرامات الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الأهرامات الثرية تواجدا أمنياً مكثفًا، اليوم الأحد، تزامنا مع توافد الزائرين لاستغلال يوم العطلة بسبب ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأشرف العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، على تأمين منافذ الدخول، وتسهيل دخول الزائرين، والعمل على حل أية شكاوى.

واستقبلت المنطقة الأثرية بالهرم، اليوم، نحو 3 آلاف زائر (عرب - مصريين)، و2900 سائح أجنبي وسط تواجد أمني مكثف تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السياحة والآثار، والعقيد عماد الشربيني، مفتش مباحث السياحة والآثار بالجيزة.

وانتشرت عناصر الشرطة السرية بشكل مكثف لرصد أية مخالفات، علاوة على تكليف مفتشي الآثار بالانتشار المكثف بجوار المزارات الأثرية للشرح، وتقديم المعلومات القيمة للزائرين.

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