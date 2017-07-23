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جارزيتو: أشكر الشعب المصري والاتحاد العربي على حفاوة الاستقبال

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جارزيتو: أشكر الشعب المصري والاتحاد العربي على حفاوة الاستقبال جارزيتو: أشكر الشعب المصري والاتحاد العربي على حفاوة الاستقبال

التحرير

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قال دييجو جارزيتو المدير الفنى الفرنسى لفريق المريخ السوداني، إنه يشكر الشعب المصرى على حفاوة الاستقبال وكذلك الاتحاد العربى الذي منحه الفرصة لخوض بطولة كبيرة بحجم البطولة العربية، بعد خروج المريخ من بطولة دورى الأبطال، بسبب تجميد النشاط الكروي في السودان من جانب فيفا.

وأضاف جارزيتو أنه واثق بالعودة باللقب فى حالة تنفيذ اللاعببن لتعليماته، موضحاً أن الفريق مكتمل الصفوف ولايعاني من أي غيابات وهو ما يمنحه فرصة أكبر في التتويج.

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واختتم المدير الفني للمريخ السوداني تصريحاته مؤكدًا أن لايعنيه مشاركة فريق الهلال السعودي بفريق الشباب، لكنه يحترم هذا الفريق صاحب التاريخ وسيعمل له ألف حساب، خاصة أن الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أى لاعب والدليل أن إدارة الهلال لديها مدرب أرجنتيني لهذا الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المريخ السوداني نظيره الهلال السعودي، مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية، التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، بمشاركة 12 فريقا عربيا.

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التحرير

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