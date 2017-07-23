محافظ بني سويف يتابع مستجدات مشروع محور عدلي منصور وتعويضات الأهالي

بني سويف ـ أحمد كامل:

عقد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم الجهات المعنية ومسؤولي تنفيذ محور المستشار عدلي منصور بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف، حيث جرى بحث تطورات العمل بالمحور، وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، وسبل تذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع إنشاء المحور سواء في غرب أو شرق المدينة.

ناقش المحافظ مع المختصين أيضًا الخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بأرض منطقة تنفيذ المحور، حرصًا على حقوق المزارعين والملاك، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في بني سويف.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه نظرًا لأهمية المشروع الحيوية ومتطلبات سرعة إنجازه في وقت قياسي سلكت المحافظة في هذا المجال اتجاهين بالتوازي؛ هما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والملاك، تزامنًا مع الاتفاق الودي مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين انتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة والتعهد بحصولهم على كافة حقوقهم.

استعرض المحافظ أيضًا الخطوات التي تضمنت كافة الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية، وإعداد كشف للملاك الظاهرين والحصول على موافقة وزارة الزراعة، وإرسال شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه "تحت الحساب" لهيئة المساحة لصرف التعويضات فور الإنتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية، لافتًا إلى إعداد مذكرة إيضاحية تمهيدًا للموافقة على نزع الملكية.​