أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب يزور إثيوبيا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب لغير القادرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب يزور إثيوبيا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب لغير القادرين

08:15 م الأحد 23 يوليو 2017

مجدي يعقوب يزور إثيوبيا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب لغير القادرين

الدكتور مجدي يعقوب

القاهرة - (مصراوي)

صرح السفير أبو بكر حفني، سفير في إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بأنه في إطار دعم علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا في مختلف المجالات وعلي رأسها التعاون في مجال الصحة، يقوم الدكتور مجدي يعقوب بزيارة إلي إثيوبيا علي رأس طاقم طبي مكون من 27 طبيبا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب للمواطنين الغير قادرين من الإثيوبيين في إطار التعاون المستمر بين جمعية الدكتور مجدي يعقوب للقلب، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، ومركز القلب الإثيوبي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو، حيث تعد هذه الزيارة الرابعة من نوعها منذ بدء التعاون بين مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014.

وأضاف السفير، بأن السفارة نظمت مؤتمراً صحفياً علي هامش الزيارة حيث شارك فيه الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور بيلاي أبيجاز مدير مركز القلب الإثيوبي.

واستعرض السفير خلال المؤتمر الصحفي الجهود التي تبذلها المصرية لمساندة الأشقاء في إثيوبيا في مختلف المجالات التنموية خاصة في مجالات الصحة، فبالإضافة إلى التعاون القائم مع مركز القلب الإثيوبي، أنشأت مصر مركزاً لغسيل الكلى، وجناحاً لإجراء جراحات الجهاز الهضمي بالمناظير بمستشفي سان بول العليمي (أكبر مستشفي تعليمي في إثيوبيا)، كما أكد السفير على إلتزام مصر ببناء قدرات الكوادر الإثيوبية في مختلف المجالات، وأن تلك الجهود ستصب دون شك في تعزيز الثقة بين الجانبين، وتطوير العلاقات على المستوي الإنساني بين شعبي مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن مصر ستستمر في بحث كافة السبل لتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي يعقوب خلال المؤتمر الصحفي علي التزام مؤسسة مجدي يعقوب باستمرار التعاون مع الحكومة المصرية من خلال إيفاد البعثات الطبية لإجراء الجراحات للمواطنين الإثيوبيين الغير قادرين أو من خلال تدريب الكوادر الإثيوبية أو عن طريق بحث منح أجهزة طبية جديدة للجانب الإثيوبي، كما أوضح أن الفريق الطبي يأمل في إجراء 75 جراحة قلب خلال فترة تواجدهم بإثيوبيا.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية - بالتعاون مع جمعية الدكتور مجدي يعقوب للقلب - أنشأت جناحاً مصرياً بمركز القلب الإثيوبي يشمل جهازاً لقسطرة القلب، حيث تم افتتاح الجناح المصري في يوليو 2016.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجدي يعقوب: الشباب هم ثروة مصر.. و"مفيش تقدم دون علم"

    أخبار

  • البرلمان يوافق على انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية

    أخبار

  • وزير خارجية الكونغو يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الاتفاق الإطاري لدول

    أخبار

  • وزير الزراعة يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين

    أخبار

إعلان

2142b757eb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين