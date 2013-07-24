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الحلقة (13) من "سوق حريم": زوج "إلهام" يطلبها في بيت الطاعة

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الحلقة (13) من "سوق حريم": زوج "إلهام" يطلبها في بيت الطاعة الحلقة (13) من "سوق حريم": زوج "إلهام" يطلبها في بيت الطاعة

كتب : الوطن الثلاثاء 23-07-2013 23:33

شهدت أحداث الحلقة (13) من مسلسل "سوق حريم"، طلب زوج "إلهام"، التي تجسد شخصيتها الفنانة إلهام الفضالة، لبيت الطاعة، وتعلم بالخبر وهي في سوق الحريم، لتصاب بحالة إغماء.

كما شهدت أحداث الحلقة، محاولة أخت "إلهام" وزوجها، مصالحتها على زوجها، وألا تتطور الأمور بينهما، إلا أنها ترفض تماما.

فيما يحاول "سمير"، أحد أصحاب المحلات في سوق الحريم، التقرب من "إلهام"، والتعبير عن حبه لها، إلا أنها تتجاهله، وتقمن أصحاب "إلهام" بالسخرية منه.

جدير بالذكر، المسلسل إخراج حسين أبل، والكاتب أيمن الحبيل.

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