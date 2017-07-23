هيئة كبار العلماء تبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى الثلاثاء القادم

القاهرة - (أ ش أ):

تعقد هيئة كبار العلماء في مصر، اجتماعا طارئا، بعد غد الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لبحث انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وذكر الأزهر الشريف، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى محاولات الاحتلال المستمرة تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والمساعي الخبيثة للسيطرة عليه ، ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات بحق ثالث الحرمين وأولي القبلتين.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ عدة أيام بحملة تصعيد في الأراضى الفلسطينية المحتلة وعمليات تهويد القدس المحتلة وفرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه وتركيب بوابات تحكم إلكترونية، ما أشعل انتفاضة في الأراضى المحتلة وخاصة القدس الشرقية، دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز والرصاص ضد المتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وما زالت المواجهات مستمرة.