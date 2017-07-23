خبيرة اقتصاد: مرحلة السادات شهدت أكبر معدل نمو اقتصادي في مصر (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شهدت أكبر معدل نمو اقتصادي في تاريخ البلاد، موضحة: «استلم البلد خربانة ودخل حرب، ورغم كدا معدل النمو كان 11%».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سعر الصرف الحقيقي للدولار يجب أن يكون 14 جنيهًا، بشرط وقف استيراد السلع الاستفزازية، وزيادة الصادرات الخدمية والصناعية.

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وأكدت أنه على الدولة وضع قيود على السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج بزيادة الجمارك، موضحةً أن مصر تصدر بما لا يزيد عن 22 مليار دولار سنويًا ويجب مضاعفة الرقم إلى ثلاث مرات.