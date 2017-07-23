غدا.. انتهاء مهلة مخالفي الإقامة والعمل في السعودية

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تنتهي غدًا الإثنين، مدة الـ30 يومًا لتمديد حملة "وطن بلا مخالف" من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مدة الـ90 يومًا، والتي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات.

وطالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، المصريين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة غدًا الإثنين، موعد انتهاء مدة تمديد حملة "وطن بلا مخالف".

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وأعطت المملكة هذه المدة لمغادرة المخالفين إلى بلدانهم من تلقاء أنفسهم، حتى لا يتعرضوا للآثار المترتبة على "بصمة مرحل" بعقوبات وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي والتوقيف حتي تسديدها.

يذكر أن حوالي 354 ألف مخالف من مختلف الجنسيات في المملكة، استفادوا من الحملة خلال مدة الـ 90 يومًا، التي منحتها المملكة، لمخالفي نظامي الحج والعمرة.