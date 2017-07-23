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نائب يدعو جامعة الدول لعقد جلسة طارئة ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية

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نائب يدعو جامعة الدول لعقد جلسة طارئة ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية نائب يدعو جامعة الدول لعقد جلسة طارئة ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية

التحرير

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قال النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، إن العرب انشغلوا في المشاكل الداخلية، والصراعات الجانبية، وتناسوا القضية الجوهرية للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية التى مهما حدث وطرأ على الساحة العربية من مستجدات أخرى ستبقى القضية المحورية التي تشغل بال العرب على مر الزمان.
 
وطالب عمارة، في تصريحات له اليوم، جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لدراسة الرد المناسب على الإعتداءات على المقدسات الدينية في القدس من قبل السلطات الإسرائيلية، مطالبًا الدول العربية بالتحرك دبلوماسيًا فى كافة المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني أمام العالم أجمع.

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وأضاف أنه علي الدولة الصهيونية أن تعرف أن جرائمها لن تمر مرور الكرام، وأن العرب لن يتخاذلوا عن حماية مقدساتهن الدينية.

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التحرير

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