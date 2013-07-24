الحلقة (14) من "نيران صديقة": "طارق" يتزوج "أميرة".. و"نور" تتزوج "رأفت"

كتب : سارة محمد منذ 54 دقيقة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نيران صديقة"، اعتراف "أمجد" لوالدته بأنه عمل تحليل الحمض النووي للتأكد إذا كانت "رنا" أخته، وتأكد أنها ليست أخته، ويشك الأصدقاء أن "نهال" هي السبب فيما يحدث لأنها الوحيدة التي كانت معها الكتاب لفترة طويلة وتسمعهم "نهال" وهم يتحدثون عنها.

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1993، ويوافق "طارق" على السفر إلى أفغانستان لمقابلة "أسامة بن لادن"، وتهدد "سمرة" "طارق" بأن يبتعد عن ابنتها وإلا ستفضح أمره بأنه يعلم من الذي قتل والد "رأفت" ولم يخبر عنه، ويظهر من أحداث المسلسل أن "أميرة" تلد بنتًا وتتركها مع "نهال" حتى تستطيع أن تتزوج "رأفت".

ويطلق "مدحت" "نهال" منذ عام ونصف، وهي لم تعلم ويرفض تسجيل البنت باسمه لأنه لم ينجب، وتبيع "نور" الفيلا إلى "رأفت" مرة أخرى وتقدمها لهم كهدية زواج له و"أميرة"، وترفد "نهال" من عملها في الكويت ويمنع "مدحت" أي جريدة من أن تشغلها، وتذهب "سمرة" إلى "نور" لتحذرها بالابتعاد عن ابنتها وعن مستقبلها.

ويطلب "طارق" من "أميرة" الزواج، ويكتشف "مدحت" بأنه لم يعاني من أي مشكلة في الإنجاب، وتتزوج "أميرة" "رأفت"، و"نهال" توافق على الزواج من "رأفت"، ويرسل الرجل الذي يحب "نور" رجالًا لها ويلقون بها من البلكونة.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.