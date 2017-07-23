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مصادر: انسحاب مسؤول بجبهة النصرة مع 30 مسلحًا إلى شرق "عرسال"

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مصراوي Masrawy

مصادر: انسحاب مسؤول بجبهة النصرة مع 30 مسلحًا إلى شرق "عرسال"

07:57 م الأحد 23 يوليه 2017

جبهة النصرة

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت مصادر لبنانية انسحاب أحد مسؤولي (جبهة النصرة) الإرهابية المدعو أبو طلحة الأنصاري مع حوالي 30 من المسلحين باتجاه قلعة الحصن شرق جرود عرسال.

وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك العسكرية بين (حزب الله) من جهة و(جبهة النصرة) من جهة ثانية، وسط مفاوضات إيجابية تقودها لجنة من وجهاء القلمون منذ الليلة الماضية مع (جبهة النصرة) تفيد بأن أبو مالك التلي الذي أُوكلت له إدارة المفاوضات عن الإرهابيين أقرب إلى القبول بالانسحاب من جرود عرسال نحو إدلب السورية.

وأضافت المصادر أن انسحاب التلي يأتي إثر التطورات الميدانية والعسكرية وفقدان السيطرة على المواقع وسقوط أكثر من 70% من جرود عرسال، بعدما أصبحت جرود فليطة آمنة على المحور السوري في القلمون الغربي وخالية تمامًا من مسلحي (جبهة النصرة) جراء عمليات تمشيط واسعة نفذها (حزب الله) والجيش السوري منذ انطلاق المعركة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة (سرايا أهل الشام) انشقت عن (داعش) و(جبهة النصرة)، ودعت إلى وقف القتال وإفساح المجال أمام المفاوضات التي ترى أنها تسير بشكل إيجابي.

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