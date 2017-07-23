البابا فرنسيس يدعو إلى والحوار بشأن أحداث القدس

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الأحد، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضرورة التحلى بالاعتدال والحوار بعد موجة من العنف والقتل التى تفجرت مؤخرًا بشأن الحرم القدسى الشريف.

وقال البابا فرنسيس أمام الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس، الأحد، أنه تابع بمشاعر الخوف التوترات الخطيرة والعنف في الأيام الأخيرة في القدس، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وذكر فرنسيس أنني أشعر بالحاجة إلى الإعراب عن نداء من القلب للاعتدال والحوار، ودعا جميع المؤمنين للانضمام إليه في الصلاة حتى يهدي الرب جميع الأطراف لطرح مقترحات للمصالحة والسلام.

وتندلع مصادمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

منذ قيام إسرائيل بمنع الصلاة في المسجد الاقصى وإغلاقه في الرابع عشر من الشهر الجاري عقب حادث إطلاق النار الذي وقع في أحد باحاته ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

وأعادت إسرائيل، الأحد الماضي، فتح المسجد مع وضع بوابات إلكترونية عن الأبواب المؤدية إليه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.