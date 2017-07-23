أستاذ بهندسة القاهرة يفوز بجائزة عالمية لاختراعه جهاز يخفض تكلفة انتاج الكهرباء

كتب- محمد قاسم:

فاز الدكتور علي الشافعي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالجائزة الكبرى في الدورة السادسة لجائزة الابتكار المرموقة لأفريقيا عن اختراعه لكرسي "محمل ذكي" للتوربينات والمولدات الكهربائية، حيث تعد واحدة من أبرز جوائز الاختراع العالمية.

وأكد جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها يشرفون الجامعة في المحافل الدولية سواء بابتكاراتهم أو بأبحاثهم المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة والتى يشارإليها على المستوى الدولى، مما يرفع من شأن الجامعة عالميآ ويزيد من قدر أساتذتها وكلياتها وبرامجها العلمية -حسبما جاء في بيان صحفي للجامعة.

وقال الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجائزة تقوم عليها مؤسسة الابتكار الأفريقية (AIF) التي توجت ثلاثة مبتكرين أفريقيين على ابتكاراتهم، ومن بينهم الدكتور علي الشافعي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة الحاصل على الجائزة الكبرى بمبلغ 100.000 دولار أمريكي، وذلك عن اختراعه لكرسي محمل ذكي للتوربينات والمولدات الكهربائية، وقام بتسليم الجائزة الرئيس الغاني نانا أكوفو- أدو في العاصمة الغانية أكرا.

وأضاف عدلي، أن الابتكار (SEMAJIB) الحاصل على الجائزة الكبرى والحاصل على براءة اختراع كذلك، هو كرسي "محمل ذكي" يحسن بشكل كبير من أداء التوربينات في محطات الدورة المركبة ذات الخط الواحد وكذلك تكنولوجيا المولدات التقليدية، لافتًا إلى أن براءة الاختراع هذه مسجلة في الولايات المتحدة منذ عام 2010 مع براءة اختراع أخرى قيد الانتظار.

وأوضح أنه تم تصميم الجهاز ليتم استخدامه لدعم توربينات توليد الطاقة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة في أفريقيا وهو ابتكار لا يوجد نظيره حاليا في الغرب، حيث أبدت شركة سيمينز اهتمامها بالجهاز.

ولفت إلى أن "المحمل" هو حل عالمي يدعم التوربينات المولدة للطاقة ويمكن استخدامه لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف توليد الطاقة في أفريقيا، حيث لا تزال العقبة الرئيسية في زيادة قدرة توليد الكهرباء في أفريقيا هي التكلفة المرتفعة لانتاج الكهرباء، مما يجبر الحكومات على دعم الاستهلاك.

يشار إلى الدكتور علي الشافعي أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ويعمل بالكلية منذ عام 1981 وتدرج بوظائف الكلية حتى تولى رئاسة قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج في الفترة من 2011 إلى 2014.

وحصل على الدكتوراة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وعمل مساعداً لوزير البحث العلمي في الفترة من 2006 إلى 2008 ومديراً لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في الفترة من 2008 إلى 2011 وأنشأ الصندوق، وذلك خلال فترة إعارته من الكلية.