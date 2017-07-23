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المدير الفني لدورتموند يكشف حقيقة رحيل «أوباميانج» للدوري الصيني

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المدير الفني لدورتموند يكشف حقيقة رحيل «أوباميانج» للدوري الصيني المدير الفني لدورتموند يكشف حقيقة رحيل «أوباميانج» للدوري الصيني

التحرير

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كشف الهولندي بيتر بوش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، حقيقة ما تردد حول رحيل الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم الفريق، إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

كانت العديد من التقارير الصحفية الألمانية قد ذكرت أن أوباميانج اقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني، مقابل 70 مليون يورو، بعد أن أبدى نادي تيانجين جوانجيان الصيني رغبته في ضم اللاعب.  

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وقال المدير الفني لدورتموند في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية اليوم : "أنا لا أتابع جميع الصحف، وجمعني لقاء مع المدير الرياضي للنادي، وأكد أن رحيل أوباميانج إلى الدوري الصيني غير صحيح".

يذكر أن أوباميانج تمكن من إنهاء الموسم الماضي مع دورتموند، محتلًا المركز الأول في صدارة هدافين البوندسليجا بـ31 هدفًا.  

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التحرير

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