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مقاعد البدلاء الذهبية.. ريال مدريد يجني 110 ملايين يورو من بيع لاعبين احتياطيين

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مقاعد البدلاء الذهبية.. ريال مدريد يجني 110 ملايين يورو من بيع لاعبين احتياطيين مقاعد البدلاء الذهبية.. ريال مدريد يجني 110 ملايين يورو من بيع لاعبين احتياطيين

التحرير

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بدأ ريال مدريد جني ثمار قائمته المبهرة من اللاعبين التي ساعدته على التتويج بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بعد أن حصل الفريق الملكي على 110 ملايين يورو من وراء بيع 4 لاعبين من البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الموسم الماضي.

وامتلك زين الدين زيدان رفاهية عدم إشراك كل من خاميس رودريجز ولوكاس فاسكويز في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو ما يظهر مدى قوة التشكيلة التي يمتلكها المدرب الفرنسي.

وباع ريال مديد خلال هذا الميركاتو مهاجمه ألفارو موراتا مقابل 80 مليون يورو لصالح تشيلسي، أي أن ريال مدريد حقق ربحاً من وراء تلك الصفقة يصل إلى 50 مليون يورو بعدما اشترى الفريق الملكي موراتا من يوفنتوس العام الماضي مقابل 30 مليون يورو.

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وفي ظل وجود داني كارفخال وافق ريال مدريد على رحيل دانيلو إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، أي بنفس الثمن الذي اشترى به الريال من بورتو منذ عامين.

كما رحل خاميس رودريجز لصفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة عامين مقابل 10 ملايين يورو، مع وجود بند يتيح للبايرن شراء اللاعب مقابل 50 مليون يورو.

إلى جانب اللاعبين السابق ذكرهم، رحل ماريانو دياز الذي لم يدخل في تشكيل ريال مدريد سوى منذ شهور قليلة تجاه ليون الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو، وبالتالي حقق الفريق الملكي نحو 110 ملايين يورو من وراء بيع لاعبين احتياطيين وهو المبلغ الذي يتيح للفريق الملكي الدخول بقوة فيما تبقى من الوقت في الميركاتو الحالي لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

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التحرير

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