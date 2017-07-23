أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تزيل الأشجار من أمام باب الأسباط بـ"الأقصى"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تزيل الأشجار من أمام باب الأسباط بـ"الأقصى"

07:31 م الأحد 23 يوليو 2017

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة الأشجار عند باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة) والمؤدي إلى المسجد الأقصى، في الوقت الذي بدأ فيه المقدسيون التجمع قرب الأقصى لأداء صلاة العصر بالخارج رفضًا للإجراءات الأمنية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن الاحتلال برر قطعه للأشجار المعمرة داخل المسجد الأقصى لكي تتمكن كاميرات المراقبة الذكية التي نصبها الاحتلال اليوم على سور المدرسة العمرية وفي أماكن أخرى ومتعددة داخل المسجد ومرافقه من التصوير بشكل واضح.

وكانت المرجعيات الدينية قد رفضت أي إجراءات تمت منذ يوم الجمعة قبل الماضي في 14 يوليو الجاري عندما استغل الاحتلال، الاشتباك المسلح الذي قام به 3 شبان من عرب الداخل وأسفر عن استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين سواء كان تركيب بوابات إلكترونية أو كاميرات أو حتى التفتيش اليدوي.

وقامت المرجعيات الدينية بمناشدة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني وكافة العرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم واستخدام أوراق الضغط السياسية والقانونية لصد العدوان على المقدسات وحماية المسجد الأقصى المبارك.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي القدس

    أخبار

  • إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا

    أخبار

  • فصائل فلسطينية في غزة تعلن تشكيل غرفة عميات مشتركة لمتابعة أحداث الأقصى

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالبوابات الإلكترونية على أبواب "الأقصى"

    أخبار

إعلان

93ef903508.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية