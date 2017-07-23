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بالصور- وزير النقل يتفقد محطة مصر بالإسكندرية.. ويشدد على سرعة تطويرها

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير النقل يتفقد محطة بالإسكندرية.. ويشدد على سرعة تطويرها

07:15 م الأحد 23 يوليو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية بمحطة مصر في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمتابعة المحطات التي يجرى العمل على تطويرها.

بدأ الوزير الجولة بتفقد أعمال تطوير المحطة، وتشمل تحسينات كاملة وإحلال وتجديد بجميع الأرصفة، فضلاً عن إنشاء خطوط الحريق وتموين القطارات وكاميرات المراقبة وساحة انتظار السيارات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٤٥ مليون جنيه.

تفقد الوزير أيضًا القطار رقم ٨٨ المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، بالإضافة إلى عدد آخر من القطارات الموجودة على الأرصفة، حيث استمع إلى استفسارات واقتراحات عدد من الركاب حول الخدمة المقدمة.

ووجه خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المحطة، وضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب، ولتطوير الإذاعة الداخلية بالمحطة لإعلام المسافرين دوريًا بمواعيد القطارات.​

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