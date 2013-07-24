الحلقة (13) من "الركين": "سميح" يتهم "جيكا" بالسرقة.. والنيابة تخلي سبيله

كتب : محمود عباس منذ 52 دقيقة

تبدأ الحلقة 13 من مسلسل "الركين" بتقديم "سميح" بلاغا في "جيكا" يتهمه فيه بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به، ويقوم ضابط المباحث بحبسه لحين عرضه على النيابة والتحقيق معه، ثم يتم إخلاء سبيله من النيابة لعدم كفاية الأدلة على سرقته.

وتدور أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الركين" حول "فوزي" الذي يستمر في خداع كل من حوله وانتحال شخصيات أخرى غير شخصيته للتطفل على الحفلات الكبرى وتوفير غذائه منها، وتنتقل الحلقة إلى الصحفية "ألفت"، إحدى الساكنات بعمارة "جيكا"، وتكشف عن معركة تخوضها "ألفت" مع أحد رجال الأعمال نواب مجلس الشعب الفاسدين الذي يقاضيها لكتابة مقالات ضد فساده وتريد استرداد حقها منه.

وتنتقل الأحداث إلى "سميحة" التي يُعجب بها المخرج "طارق"، الذي تعرفت عليه عن طريق "جيكا"، ويعطيها دورا سينيمائيا في أحد أفلامه ويتوسم فيها موهبة في عالم التمثيل، وتعود الأحداث إلى مشكلة "فوقية"، التي وقعت ضحية لـ"عصام"، ابن أحد كبار تجار المنطقة، ويذهب "يوسف"، زوج شقيقتها، لوالد "عصام" ويروي له ما حدث، فيتعهد الأب بمعرفة الحقيقة من ابنه ومن ثم رد شرف الفتاة المغتصب، وتدور مقابلة حامية بين "سميح" و"جيكا" يهينه فيها "سميح" إهانة شديدة ويستدرجه للتوقيع على "إيصال أمانة" ليكون تحت رحمته دائما وينفذ تعليماته وكلامه دون مناقشة.

يذكر أن مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته إيمان العاصي وأحمد وفيق ومحمود الجندي وأحمد خليل.