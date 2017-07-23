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التضامن: نتابع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على فتيات دار أيتام الأقصر

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مصراوي Masrawy

التضامن: نتابع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على فتيات دار أيتام الأقصر

07:03 م الأحد 23 يوليه 2017

التضامن: نتابع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على فتيات دار أيتام الأقصر

الاعتداء على فتيات دار أيتام الأقصر

القاهرة - أ ش أ: 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة العليا للضبطية القضائية تتابع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على فتيات بدار أيتام "الشمس المشرقة" بالأقصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن التحقيقات تجرى في ضوء ما تم نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء مشرفة بالدار التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي في الأقصر بتعذيب فتيات الدار، وعليه اتخذت اللجنة بالتنسيق مع مأمور الضبط القضائي بالأقصر الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

ووفق هذه الإجراءات، حرر محضر ضبط قضائي بالواقعة قيد برقم 5637 لسنة 2017 في قسم شرطة الأقصر تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة المختصة. كما تم تكليف مأمور الضبط القضائي من قبل اللجنة بمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن والتنسيق مع اللجنة في كل ما سيصدر عن النيابة العامة من قرارات في تلك الواقعة.

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