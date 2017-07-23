لجنة خاصة لـ"توأم الوراق" بعد تخلفهما عن امتحانات الدور الثاني

كتب - عبد الله قدري:

قال أشرف رضا، ولي أمر الطالبتين "توأم الوراق" اللتان تخلفتا عن امتحان الدور الثاني من مادة البلاغة بسبب توقف العبارات النيلية يوم الاثنين الماضي، إن إدارة معهد الوراق الأزهري وافقت على إجراء لجنة خاصة للفتاتين يوم الأربعاء الماضي، بسبب تخلفهما عن الامتحان لظرف خارجة عن إرادتهما.

كان "تؤأم الوراق" تخلفتا عن الامتحان يوم الاثنين الماضي، بسبب توقف العبارات التي تربط جزيرة الوراق بالبر الرئيسي عن العمل صبيحة يوم دامٍ قُتل فيه شخص وأصيب العشرات بعد حملة أمنية مكبرة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.

وقال رضا ولي أمر الفتاتين في تصريحات لمصراوي إن إدارة المعهد الأزهري أبلغته بالموافقة على إجراء لجنة خاصة لابنتيه، وذلك بعد أن قدمتا التماسًا بصحبة ضابط شرطة إلى المعهد الأزهري، والذي أكد لإدارة المعهد أن عدم لحاقهما بموعد الامتحان كان ظروف خارجة عن إرادتهما.

وقال رضا "الحمد الله انهم امتحنوا، والناس تفهمت الأمر، وربنا يوفقهم".