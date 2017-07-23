"أبو زيد": اتصال وزير الخارجية مع نظيره التركي كان للتشاور بشأن القدس
"أبو زيد": اتصال وزير الخارجية مع نظيره التركي كان للتشاور بشأن القدس
07:06 م الأحد 23 يوليو 2017
المستشار أحمد أبو زيد
أنقرة- (د ب أ):
أكدت وزارة الخارجية أن اتصال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بنظيره المصري سامح شكري "كان للتشاور بشأن الأوضاع في القدس في ضوء رئاسة تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي".
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن "الاتصال كان للتشاور بشأن الأوضاع المتردية في القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وذلك في ضوء رئاسة تركيا الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتنسيق بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات في إطار المنظمة في هذا الشأن".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن وزيري الخارجية التركي والمصري بحثا هاتفيا اليوم التوترات التي تسببت فيها الإجراءات التي فرضتها إسرائيل مؤخرا حول المسجد الأقصى.
وذكرت "الأناضول" أن جاويش أوغلو كان بحث أمس هاتفيا التطورات في الحرم القدسي مع نظرائه من كل من باكستان وأوزباكستان والأردن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الخارجية: اتصال جاويش أوغلو بشكري كان للتشاور بشأن القدس
-
مرصد الإفتاء يشيد بإعلان كنائس فلسطين تضامنها مع المرابطين بالمسجد
-
في ذكرى ثورة يوليو.. رئيس "الناصري": لم يبق من سياسات "ناصر" سوى أحلامه
-
ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.. علي جمعة: اذهبوا إلى القدس حتى يفزع
إعلان
إعلان