السفير السعودي بالأردن: الخيار العسكري ضد قطر غير مطروح للنقاش

(مصراوي)

صرح السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، الأحد، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر لها أبعاد داخلية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تهديد من دول الجوار لقطر، لاسيما وأن الخيار العسكري في هذه الأزمة غير مطروح للنقاش.

كما أشار الدبلوماسي السعودي إلى أن قائمة المطالب الثلاثة عشر التي أرسلتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تترجم الاتفاقين اللذين وقع عليهم أمير دولة قطر في 2013 و2014 بالرياض.

وأضاف الأمير خالد، خلال لقاء أجراه مع قناة "سكاي نيوز"، أن نهاية الأزمة مع قطر مرهون بتنفيذ الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر واضحة وفي مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال السفير السعودي: "إن الالتزام بما وقعوا عليه وتنفيذ ما طلب منهم ينهي الأزمة".

يشار إلى أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، منذ 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارًا برياً وجوياً لدعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقدمت الدول المقاطعة، في 22 يونيو الماضي، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".