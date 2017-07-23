وزير النقل: الانتهاء من أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية قريبًا

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ضرورة الانتهاء من ترميمات محطة مصر للقطارات بالاسكندرية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال جولة الوزير مساء اليوم بالمحطة، وذلك ضمن خطة متابعة المحطات التي يتم تطويرها.

وتفقد الوزير أعمال تطوير المحطة والتي تشمل أعمال تحسينات بالكامل للمحطة وإحلال وتجديد جميع الأرصفة مع إنشاء خطوط الحريق وتموين القطارات وكاميرات المراقبة وكذلك إجراء تحسينات شاملة لواجهة المحطة من الخارج وساحة انتظار السيارات ويبلغ التكلفة الاجمالية حوالي ١٤٥ مليون جنيه.

واثناء الجولة تفقد الدكتور هشام عرفات القطار رقم ٨٨ المتجهة من الإسكندرية إلى أسوان بالإضافة إلى عدد آخر من القطارات الموجودة على الأرصفة والتقى بعدد من الركاب لمعرفة استفساراتهم ومقترحاتهم حول الخدمة المقدمة.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمحطة، وضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب، وتطوير الإذاعة الداخلية بالمحطة لإعلام المسافرين دوريًا بمواعيد القطارات.​