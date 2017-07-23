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قطاع التنمية الثقافية ينعي الفنان محسن فاروق

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مصراوي Masrawy

قطاع التنمية الثقافية ينعي الفنان محسن فاروق

06:54 م الأحد 23 يوليه 2017

قطاع التنمية الثقافية ينعي الفنان محسن فاروق

الفنان محسن فاروق

القاهرة- أ ش أ:

نعى قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الفنان القدير محسن فاروق، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 56 عامًا.

وذكر الصندوق - في بيان اليوم-، أن "جميع العاملين بقطاع صندوق التنمية الثقافية يشعرون ببالغ الحزن والأسى على فقدان زميل عزيز، دمث الخلق، رقيق المعشر"، متمنين لأسرته الصبر السلوان.

وكان الفنان القدير يستعد لإقامة حفل كبير مساء اليوم، كما كان يعد للدورة الثالثة من مسابقة الصوت الذهبي، وغيرها من الأنشطة الفنية.

ويعد الفنان الراحل محسن فاروق أقدم مطربي دار الأوبرا المصرية، قضى عمره في خدمة الفن الراقي الأصيل، وهو مؤسس ومدير بيت الغناء العربي، ومثَّل في الكثير من المهرجانات الغنائية العربية والدولية.

تتلمذ على يده العديد من أشهر مطربي دار الأوبرا، من بينهم: ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، ووائل سامي، وداليا الدويني وهي أيضًا زوجته وأم نجلته، وكانت آخر أعماله أغنية (بردة البوصيري) التي قدمها في سلطنة عمان بالأردن.

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