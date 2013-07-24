الحلقة (14) من "اسم مؤقت": "مجدي عبدالعزيز" يزور "حافظ" في المستشفى ويهددا بعضهما

كتب : روان مسعد منذ 51 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "اسم مؤقت"، زيارة "مجدي عبدالعزيز" لـ"حافظ مشهور" في المستشفى، بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال، ونفى أي علاقة له بتلك المحاولة، ولم تكن المقابلة جيدة بل هدد بعضهما الآخر.

وأفاق "يوسف" ليجد "رفيق" هو من اختطفه، كما أبلغ "رفيق" والد "يوسف" بأنه عنده.

وعلى الجانب الآخر، أعاد "رأفت" الراوي من طردوا من حملته الانتخابية، فيما أطلعه "تامر" على جريمة قام بها "مجدي عبدالعزيز" ما يزيد من فرص "رأفت" في تولي الحكم، بعدها اتصل به "رأفت" وطلب مقابلته شخصيًا، وأثناء المقابلة أعمله "رأفت" بما لديه من معلومات حول قضية ابنه الذي قتل شخصا وسجن مكانه شخصا آخرا، وطب منه التخلي عن توليه الرئاسة.

وعند عودته توقف بالعربية ووجد بها في الخلف جثة "رباب" التي قتلها "رفيق".

وأثناء نوم "يوسف" حلم بأنه مسجون، وكان زميله صاحب الكشك الذي ساعده في أول حلقات المسلسل، وكان فيه "رفيق" ضابط شرطة وليس شريكه، وبعد أن استيقظ "يوسف" شككه "رفيق" في شخصيته، كما استطاع "يوسف" بعدها الهروب من عند "رفيق"، وأثناء ذهابه لـ"فارس عسكر" ليعطيه دليل براءة أخيه المتمثل في شريط الكاسيت.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف وشيرين عادل وداليا مصطفى وعايدة رياض وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.