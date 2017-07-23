«المخابز»: قرار تخفيض حصة الفرد من العيش ظاهره رحمة وباطنه عذاب

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بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مقترح قيد التنفيذ؛ وهو تخفيض حصة الفرد من عدد أرغفة الخبز اليومية من 5 إلى 4 مع احتساب سعر الرغيف في فارق رغيف الخبز بـ20 قرشًا بدلا من 10 قروش، رأت شعبة المخابز أن القرار لا يؤثر عليها ولا علاقة لها به.

وقال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن القرار في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، معتبرًا أن الزيادة غير مؤثرة على أصحاب المخابز ولكنها بالفعل تحتاج لإعادة مراجعة نظرًا لتأثيرها على المواطن البسيط.

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وأضاف غراب، "مش كل الناس عندها بدائل عن الخبز، في ناس على قدها يدوب بتقدر تشترى عيش التموين وتكمل بيه يومها، وبالفعل يهمها الرغيف أكثر من الـ10 قروش الزيادة"، لافتًا إلى أن القرار لم يطبق بعد ولكنه فى حيز الدراسة ولم تصل إليهم أي منشور حتى الآن.

وأكد رئيس شعبة أصحاب المخابز، أن الجميع يسعى لإعلاء مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر، وهذا بتعليمات واضحة من رئيس الجمهورية، أنه "لا مساس برغيف العيش"، وإذا كان صالح المواطن هو المرجو فهنا في حال الرغبة في وصول الدعم لمستحقيه فإن سعر تكلفة الرغيف على الدولة 60 قرشًا.