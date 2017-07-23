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خالد الجندي: «الله يحمي أهل فلسطين.. والنصر يأتي في لحظة اليأس»

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خالد الجندي: «الله يحمي أهل فلسطين.. والنصر يأتي في لحظة اليأس» خالد الجندي: «الله يحمي أهل فلسطين.. والنصر يأتي في لحظة اليأس»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، النصر يأتي دائمًا لحظة اليأس، مستدلًا بقوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ».

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، «الله هو الذي يُنجي المؤمنين ويتولى أمرهم ويحمي المضطهدين في كل مكان، الله المنتقم هو الذي يحمي أهلنا في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين، ليس لنا سواه ندعوه».

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وتابع: «اِعلم أنه حينما ينفض الجميع عنك تأتي لحظة النصر، وهذه من القوانين الكونية الموجودة في القرآن.. ضاقت فلما استحكمت حلقاته فُرجت وكنت أظنها لا تُفرج»، مشيرًا إلى أن «الإيمان يظهر ساعة المصيبة والمحنة والفتنة».

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التحرير

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