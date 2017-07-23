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ميلان يواصل الضغط على تورينو لحسم صفقة بيلوتي

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ميلان يواصل الضغط على تورينو لحسم صفقة بيلوتي ميلان يواصل الضغط على تورينو لحسم صفقة بيلوتي

التحرير

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رفع نادي ميلان الإيطالي، قيمة العرض المقدم لنادي تورينو من أجل التعاقد مع هدافه الصاعد، آندريا بيلوتي، الذي كان ضمن حسابات ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية اليوم الأحد، أن الأندية الإنجليزية صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع بيلوتي، بعد أن تعاقد تشيلسي مع الإسباني موراتا، ومانشستر مع البلجيكي روميلو لوكاكو. 

وأضافت الصحيفة، أن ميلان قدم 40 مليون يورو في عرضه الأول بالإضافة إلى لاعبيه باليتا ونيانج، قبل أن ترفع إدارة النادي الإيطالي قيمة العرض، ليصل إلى 55 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية. 

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على الجانب الآخر، ترغب إدارة نادي تورينو، في تعديل عقد بيلوتي من أجل منعه من الرحيل عن النادي، ليصل راتبه السنوي إلى 3 ملايين يورو. 

يذكر أن بيلوتى أنهى الموسم الماضي مع تورينو بكشل جيد، حيث استطاع أن يسجل 26 هدفًا، ليحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الكالتشيو. 

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التحرير

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