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الحلقة (13) من "فرعون": "أحمد" يتهم "رجب" بالوقوف وراء أحداث موقعة الجمل

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الحلقة (13) من "فرعون": "أحمد" يتهم "رجب" بالوقوف وراء أحداث موقعة الجمل الحلقة (13) من "فرعون": "أحمد" يتهم "رجب" بالوقوف وراء أحداث موقعة الجمل

كتب : أمل القاضي منذ 33 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (13) من مسلسل "فرعون"، حديثًا بين "رجب" و"أحمد" ابن شقيقته، الذي يتخذ موقفًا منه بسبب عمله، ويعرب له "فرعون" عن دهشته من ابتعاده عنه رغم أنه كان قريبًا منه أكثر من شقيقه "إبراهيم"، ولكن يتمسك "أحمد" بموقفه ويتهم خاله بأنه السبب في "موقعة الجمل"، بتحريض رجال على اقتحام الميدان أيام الثورة.

ويدافع "فرعون" عن نفسه، مؤكدًا أنه بريء من ذلك الاتهام وأن مَن مات في الميدان كان يستحق ذلك، ويقول له إن التاريخ سيكتب ويوضح مَن يتحمل مسؤولية دماء المصريين التي سالت بميادين ، وينصرف عنه "أحمد" بعد احتدام النقاش بينهما.

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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