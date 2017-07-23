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هبوط أرضي بعمق 4 أمتار في أسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

هبوط أرضي بعمق 4 أمتار في أسيوط (صور)

06:20 م الأحد 23 يوليه 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

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بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت منطقة غرب مدينة أسيوط، اليوم الأحد، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا على الطريق العام في شارع العجمي، فيما أشارت المعاينة الأولية إلى وجود محاولة تنقيب عن الآثار بأحد المنازل، نتج عنها انهيار في التربة بقطر 6 أمتار وعمق 4 أمتار.

تلقى طلعت عبدالقادر عبدالوهاب، رئيس حي غرب أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي بالواقعة، فانتقل إلى مكان الهبوط، حيث تبين أن الهبوط نتج عن أعمال تنقيب للبحث عن آثار بأحد العقارات، ما أدى إلى كسر بمواسير خطوط مياه وهبوط بغرفتها الخاصة.

انتقلت فرق شركة المياه والصرف الصحي إلى موقع الهبوط لاتخاذ اللازم، وجرى الاتصال بشركة الغاز الطبيعي لتتخذ إجراءاتها بفصل الغاز.

كما توجه إلى موقع الحادث العميد عاطف نجيب، مأمور قسم شرطة أول أسيوط، الذي ترأس فريقًا لمعاينة العقار موقع الهبوط، والتحفظ على المعدات المستخدمة في الحفر.

وجرت الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية لردم الهبوط وتسوية الطريق وتركيب خط المياه وتوصيل خط الغاز الطبيعي.​

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