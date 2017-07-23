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المرور : إنشاء كوبري للسيارات في المعادي دون تحويلات مرورية

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مصراوي Masrawy

المرور : إنشاء كوبري للسيارات في المعادي دون تحويلات مرورية

06:18 م الأحد 23 يوليه 2017

المرور : إنشاء كوبري للسيارات في المعادي دون تحويلات مرورية

إنشاء كوبري للسيارات في المعادي - ارشيفية

كتب - فتحي عمر ومحمد شعبان:

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين على أعمال إنشاء كوبري للسيارات بتقاطع الطريق الدائري بالمنطقة المواجهة لشارع النصر مع محور الكورنيش بالمعادي لمدة عام كامل دون أي تحويلات مرورية.

ستبدأ الأعمال غدًا الإثنين وحتى 27 يوليو 2018، وذلك من خلال استقطاع الحارة اليمنى من شارع النصر ، ومثلها بمحور الكورنيش أمام دار المهندسين العسكريين من كل اتجاه؛ لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري أعلى مترو الأنفاق مع وضع الحواجز الحديدية؛ منعا لوجود أي معوقات مرورية.

الأعمال ستكون طوال الـ24 ساعة، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية".

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