الإصابة تنهي مشوار لاعب الوحدة الإماراتي في البطولة العربية

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أثبت الفحص الطبي الذي خضع له خالد باوزير، لاعب فريق الوحدة الإماراتي، إصابته بشرخ في فقرات الرقبة، وأكد الأطباء أن اللاعب يحتاج لراحة إجبارية لن تقل عن 4 أسابيع.

وكان نجم الوحدة قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام نصر حسين الجزائري، في أولى جولات الفريقين في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقامة حاليًا في مصر، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام.

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يذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق نصر حسين بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة التي تضم الفيصلي الأردني صاحب المركز الثاني، والأهلي الذي يحتل المركز الثالث دون رصيد من النقاط ، والوحدة الإماراتي.

وتستضيف مصر البولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 فريقاً عربيًا.