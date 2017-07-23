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الإصابة تنهي مشوار لاعب الوحدة الإماراتي في البطولة العربية

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الإصابة تنهي مشوار لاعب الوحدة الإماراتي في البطولة العربية الإصابة تنهي مشوار لاعب الوحدة الإماراتي في البطولة العربية

التحرير

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أثبت الفحص الطبي الذي خضع له خالد باوزير، لاعب فريق الوحدة الإماراتي، إصابته بشرخ في فقرات الرقبة، وأكد الأطباء أن اللاعب يحتاج لراحة إجبارية لن تقل عن 4 أسابيع.

وكان نجم الوحدة قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام نصر حسين الجزائري، في أولى جولات الفريقين في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقامة حاليًا في ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام.

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يذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق نصر حسين بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة التي تضم الفيصلي الأردني صاحب المركز الثاني، والأهلي الذي يحتل المركز الثالث دون رصيد من النقاط ، والوحدة الإماراتي.

وتستضيف مصر البولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 فريقاً عربيًا.

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التحرير

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