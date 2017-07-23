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وضع خطة للقوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا في الأقصر

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مصراوي Masrawy

وضع خطة للقوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا في الأقصر

05:57 م الأحد 23 يوليو 2017

وضع خطة للقوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا في الأقصر

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن وكيل وزارة الصحة في الأقصر، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، عن خطة للقوافل العلاجية في قرى المحافظة، تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية لغير القادرين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القوافل العلاجية ستكون على مدار يومين أسبوعيًا، وتبدأ بقرية المريس في مركز الطود يومي 5 و6 أغسطس المقبل، كما تنتقل إلى قرية القرايا بمركز إسنا يومي 19 و20 أغسطس المقبل.

وتصل القوافل الطبية إلى قرية حاجر الضبعية بمركز القرنة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، ومنها إلى قرية جاد الكريم بمركز الزينية يومي 23 و24 سبتمبر المقبل، وتشمل الخطة وصول القوافل الطبية إلى قرية الهنادى بمركز إسنا يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، وقرية الحبيل بمركز البياضية يومي 21 و22 أكتوبر.

وخلال يومي 4 و5 نوفمبر تصل القوافل العلاجية إلى قرية الرياينة الشهداء بمركز أرمنت، كما تصل إلى قرية الضمان بمركز الطود يومي 18 و19 نوفمبر، وخلال شهر ديسمبر تصل إلى قرية ال عثمان بمركز القرنة يومي 2 و3 ديسمبر، وقرية الشغب بمركز إسنا يومى 16 و17 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر محمد بدر على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل الطبية وتعميمها بنطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا في أماكنهم بقرى ومراكز ومدن المحافظة.​

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