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«مواطنون ضد الغلاء»: رغيف الخبز «خط أحمر».. والاقتراب منه أمر خطير

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«مواطنون ضد الغلاء»: رغيف الخبز «خط أحمر».. والاقتراب منه أمر خطير «مواطنون ضد الغلاء»: رغيف الخبز «خط أحمر».. والاقتراب منه أمر خطير

التحرير

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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إنه يدعم مقترحات وزارة لتعديل نظام دعم الخبز في حالة أن يكون اختياريًا، أي يكون للمواطن الحق في اختيار هذا الحق أو لا، مشيرًا إلى أن هناك من سيستفيد من هذه التعديلات ممن لا يستخدمون رغيف الخبز بشكل كبير، في مقابل وجود فقراء يعتمدون عليه بشكل كامل.

وأضاف العسقلاني، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، أن المساس برغيف الخبز هو أمر خطير، معربًا عن قلقه من الاقتراب من هذا الملف، مقترحًا على وزير التموين إجراء استطلاع للرأي حول هذا القرار لقياس مدى قابلية تطبيقه على أرض الواقع، وأن يكون هذا النظام اختياريًا وليس إجباريًا، لافتًا إلى أن هذا القرار قد يضر بالبسطاء.

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وأوضح رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن «مسألة الخبز خط أحمر، وأن جزء من أزمة الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1977 كانت أزمة الخبر»، محذّرًا من المساس برغيف العيش.

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التحرير

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