في هذا اليوم| ثورة 23 يوليو.. ميلاد أحمد عز.. وفاة الحسن الثاني

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حمل هذا اليوم 23 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1952 - حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بثورة 23 يوليو

في مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، قامت حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب بـ"ثورة 23 يوليو"، والتي أطاحت بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.

ولم تُعلن هذه المبادئ إلا عام 1956، وضمت القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

2005 - تفجيرات في شرم الشيخ ومقتل 88 شخصا

في مثل هذا اليوم، وقعت تفجيرات في مدينة شرم الشيخ، وكانت عبارة عن سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في 23 يوليو 2005، تم الإعداد لها من قبل منظمة القاعدة المتطرفة، واستهدفت المنتجع المصري الهادئ جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، وتوفى جراء هذه الهجمات (88) شخصاً معظمهم مصريون، وجرح ما يزيد على 200 شخص.

وتزامن التفجير مع احتفال مصر بعيدها القومي ثورة 23 يوليو، واستهدف الهجوم المنتجع الذي يعد إحدى أهم المناطق السياحية في مصر حيث تعتبرشرم الشيخ من عواصم السياحة العالمية التي استثمرت بها مليارات الدولارات في مجال السياحة، وقد حققت التفجيرات غايتها وقتئذ حيث ألغي الآلاف من السياح حجوزاتهم وألغيت العديد من الرحلات وقتئذ.

2016 - وقوع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية ومقتل 80 شخصًا

وقع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية أدى إلى قتل 80 شخصًا وجرح 260 من عرقية الهزارة الشيعية، في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2016.

وأعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الحداد عام على أرواح ضحايا تفجير كابل 2016، جراء الانفجارين اللذّين تبناهما داعش ووقعا أثناء مرور تظاهرات منددة بمشروع الكهرباء في كابل.

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مواليد هذا اليوم

645 - يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.

1775 - إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1888 - رايموند تشاندلر، أديب أمريكي.

1892 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

1906 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي / سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1921 - عاطف سالم، مخرج مصري.

1941 - مديحة حمدي، ممثلة مصرية.

1953 - سمية الألفي، ممثلة مصرية.

1961 - وودي هارلسون، ممثل أمريكي.

1967 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي.

1971 -أحمد عز، ممثل مصري.

أليسون كروس، مغنية أمريكية.

1973 - مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

1976 - جوديت بولغار، لاعبة شطرنج هنغارية.

1977 -هالة خليل، مخرجة مصرية.

غادة السراج، إعلامية كويتية.

1981 - ياركو نييمينن، لاعب كرة مضرب فنلندي.

1982 - بول ويزلي، ممثل أمريكي.

1989 - دانيال رادكليف، ممثل إنجليزي.

1992 - ثنيان خالد، يوتيوبر سعودي

وفيات هذا اليوم

750 - مروان بن محمد، خليفة أموي.

1373 - القديسة بريجيت، قديسة سويدية.

1757 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1885 - يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة.

1916 - ويليام رامزي، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.

1951 - فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.

1955 - كورديل هل، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1945.

1963 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصري.

1966 - مونتجومري كليفت، ممثل أمريكي.

1968 - هنري ديل، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

1990 - كينجيرو تاكاياناجي، مخترع ياباني.

1992 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1999 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.

2007 - الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان.

2011 - آمي واينهاوس، مغنية إنجليزية.

2012 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

العيد القومي في مصر، ذكرى ثورة 23 يوليو.

عيد النهضة في سلطنة عمان، ذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد.