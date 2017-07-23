خبراء: كل الظروف مهيأة لانتفاضة فلسطينية ثالثة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- صابر العربي وباهر القاضي:

شهدت الساعات الماضية قيام قوات الاحتلال بممارسة العديد من الانتهاكات فى حق المسجد الأقصى، وذلك بوضع بوابات إلكترونية للمصلين، الأمر الذى أثار حفيظة الشعب الفلسطينى، فانتفض رافضًا تلك الممارسات، وزحف شباب القدس إلى الأقصى فى جمعة النفير، احتجاجا على فرض قيود على دخول الأقصى من قبل قوات الاحتلال.

وتمت مواجهات ساخنة بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني، حول رفض الأخير ما يحدث للأقصى من انتهاكات، الأمر الذى أسفر عن سقوط 3 شهداء و377 مصابا، ومشهد الأقصى حاليا استدعى إلى الأذهان النظر إلى الانتفاضة الأولى والثانية فى وجه الاحتلال، وأمام ذلك هل ستكون أحداث الأقصى وراء اندلاع انتفاضة ثالثة؟

الحجارة سلاح غزة في الانتفاضة الأولى

وترصد "التحرير" أحداث كل من الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث اندلعت انتفاضة الحجارة، الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطينى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فى 8 ديسمبر من عام 1987.

وبالانتفاضة الأولى، كانت الحجارة سلاح الفلسطينيين فى وجه الاحتلال، لذلك سميت بانتفاضة الحجارة، وتمت فى غزة وانتقلت إلى أغلب مدن القطاع، احتجاجا على قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز «إريز».

وأدارت الانتفاضة القيادة الوطنية الموحدة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما طالبت هذه الفصائل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالانسحاب الإسرائيلي خارج حدود عام 1967، كما أسهمت هذه الانتفاضة في نشوء حركة حماس الداعم القوي لها التي أعلنت عن نفسها عام 1987.

حيث برز دور حماس خلال فعاليات الانتفاضة، وسرعان ما لمع نجمها نتيجة لتطويرها وسائل المقاومة من الإضرابات والمظاهرات ورمي الحجارة، إلى الهجمات بالسكاكين والأسلحة النارية وقتْل العملاء واختطاف الجنود.

غير أن الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة كان متخبطا، حيث صرح رابين بأن إيران وسوريا تقفان وراء اندلاع الانتفاضة. فارتكب بذلك خطأ شنيعا، لأن تصريحه يتعارض مع تصريحات شامير الذي حمل منظمة التحرير مسؤولية ما حدث.

الانتفاضة الثانية.. 5 سنوات من قتل الصهاينة لـ4412 شهيدا فلسطينيا

ونأتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية أو ما تعرف باسم انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 واستمرت حتى 8 فبراير 2005، وذلك عقب توقيع اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ، والذي جمع الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثا محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.

وكانت شرارة اندلاعها دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي "الأسبق" أرئيل شارون إلى باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه، الأمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، فكان من نتائجه اندلاع أول أعمال العنف في هذه الانتفاضة.

وقام شارون باقتحام المسجد الأقصى وتجول في ساحاته، وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، مما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، فسقط 7 شهداء وجُرح 250 وأُصيب 13 جنديا إسرائيليا، لتكون هذه بداية الانتفاضة، وسرعان ما امتدت إلى كل المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعتبر الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" رمزا للانتفاضة الثانية، فبعد يومين من اقتحام المسجد الأقصى، أظهر شريط فيديو مشاهد إعدام حية للطفل البالغ (11 عاما) الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة.

وتميزت الانتفاضة الثانية مقارنة بالأولى بكثرة المواجهات، وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها 4412 شهيدا فلسطينيا و48322 جريحا.

كما كانت خسائر الجيش الإسرائيلي تعدادها 334 قتيلا ومن المستوطنين 735 قتيلا، ليصبح مجموع القتلى والجرحى الإسرائيليين 1069 قتيلا و4500 جريح وعطب 50 دبابة من نوع ميركافا، ودمر عدد من الجيبات العسكرية والمدرعات الإسرائيلية.

شاهد أيضا

ومن ناحية الفلسطينيين، كان يوجد 35,000 جندي من الأجهزة الأمنية وأسلحتهم ببنادق كلاشينكوف و45 مصفحة من نوع (بي أر دي إم-2) وأما مسلحو المقاومة فأسلحتهم بنادق كلاشينكوف وإم-16 وبعض الألغام محلية الصنع.

أما من ناحية الإسرائيليين، فحشدوا لهذه المعركة 60,000 جندي من الجيش الإسرائيلي و1000 دبابة و450 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 وفانتوم وإف-15 إيجل و50 مروحية هجومية من طراز أباتشي.

ونتج عن هذه الانتفاضة، فيما يخص الفلسطينيين تصفية معظم الصف الأول من القادة الفلسطينيين أمثال أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفى، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، واستشهاد عدد كبير من أبناء فلسطين، واختراع أول صاروخ فلسطيني في غزة من نوع (صاروخ قسام) وتطورت الفصائل وصنعت صواريخ كثيرة، مثل صاروخ (قدس 4) التابع للجهاد الإسلامي و(صمود) التابع للجبهة الشعبية، وقامت كتائب شهداء الأقصى الموجودة في قطاع غزة بصناعة صاروخ (أقصى 103)، وقامت كتائب المقاومة الشعبية بصناعة صاروخ (ناصر).

أما فيما يخص تعديات الانتفاضة على الجانب الإسرائيلي، فتلخصت في انعدام الأمن في الشارع الإسرائيلي بسبب العمليات الاستشهادية، وضرب السياحة، واغتيال وزير السياحة الإسرائيلي (زئيفي) على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومقتل قائد وحدة الهبوط المظلي الإسرائيلي (الكوماندوز) في معركة مخيم جنين، وفضلًا عن تحطيم مقولة الجيش الذي لا يقهر في معركة مخيم جنين التي قتل فيها 58 جنديا إسرائيليا وجرح 142.

الفرا: كل الظروف مهيأة لانتفاضة ثالثة

وعن احتمالية قوع انتفاضة ثالثة، على خلفية ما تشهده ساحة المسجد الأقصى حاليا من جانب قوات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة سابقا، إن كل الظروف مهيأة لاندلاع انتفاضة ثالثة، خاصة أن هناك العشرات من الشباب الفلسطينى ضحوا بأرواحهم ونالوا الشهادة ليس احتجاجا على ما يحدث بالأقصى فحسب، بل منذ عام نتيجة لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالقدس.

وأوضح بركات الفرا لـ"التحرير" أن ما ينقص الانتفاضة هو غياب التركيز الإعلامى على تحركات الشباب الفلسطينى، فضلا عن غياب البيئة الحاضنة للانتفاضة، سواء حركة حماس أو منظمة التحرير الفلسطينى، لكن هناك تحركات شبابية قتالية من أبناء فلسطين فى وجه العدو الصهيونى كل يوم وبالعشرات.

وتابع: "إسرائيل تتراجع بشكل تكتيكي خلال الساعات الأخيرة، خوفا من اندلاع انتفاضة ثالثة، وتعمل من حين لآخر على امتصاص غضب الشباب، بمحاولة التراجع عن بعض الإجراءات، إلا أنه مع ذلك فهناك أكثر من سبب يؤكد أن الظروف مهيأة لاندلاع الانتفاضة، خاصة أنه لا يوجد بصيص أمل أو شعاع نور فى الوصول إلى حل سياسى تجاه القضية الفلسطينية".

مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد تنال اهتماما عربيا مثلما كان الحال فى الماضى، مؤكدا أن ما يسمى بالربيع العربي جعل شعوب المنطقة تعانى من أزمات ومشكلات على حدة، فضلا عن تقسيم بلدان عربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وانتقد السفير وبشدة دور جامعة الدول العربية فى التعامل مع الاعتداءات على الأقصى، قائلا "الجامعة العربية لا قيمة لها ومجرد مبان، واللجوء إلى مجلس الأمن ذو قيمة عن اجتماعات المجلس تجاه القضية الفلسطينية".

عاصم: فرصة الانتفاضة الثالثة قليلة.. وفيه ناس هتقول لإسرائيل «بالراحة شوية»

قال السفير محمد عاصم، سفير مصر الأسبق بإسرائيل، إن فرصة قيام انتفاضة ثالثة "قليلة"، ولكن يحتمل حدوثها، في حالة عدم تراجع الإسرائيليين، وعدم اتخاذ مجلس الأمن غدًا، موقفا ينتج عنه تخفيف التصعيد، وكل يوم سيموت اثنان من الفلسطينيين، وبالمثل على الجانب الإسرائيلي، والدم لا يجلب إلا دماء، والغضب سيجلب غضبا.

وأكد عاصم لـ"التحرير" أن توقعه لقيام انتفاضة ثالثة قليل، وذلك يرجع إلى حدوث انتفاضتين في السابق والفلسطينيون لم يكسبوا منهما شيئا، والخبرة التاريخية للانتفاضات تشير إلى أن الإسرائيليين أقوى من الفلسطينيين، فعند حدوث انتفاضات، تكون نتائجها غير ما هو متوقع، وخسائر الفلسطينيين هي الأكبر.

وأفاد سفير مصر بإسرائيل السابق، بأنه يتوقع التخفيف وليس التصعيد من إسرائيل، ولكنهم لن يتراجعوا عن إجراءات تأمينهم، ونقطة البداية كانت قيام عدد من الفلسطينيين حاملين السكاكين ويوجهونها نحو جنود إسرائيليين، فاليهود يريدون حلا لهذه المشكلة حتى لا تتكرر، فعند مقتل اثنين من العساكر، تم وضع بوابات إلكترونية، وتم إقرار عدم دخول المسجد الأقصى لمن دون الـ50 عامًا للصلاة بالمسجد.

وأكد عاصم ضرورة أن يصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، لتحقيق التوافق بين أمن المسجد وساحته من ناحية، وعدم معاملة الفلسطينيين بشكل مهين من ناحية أخرى، منوهًا بأن مجلس الأمن سيجتمع لمناقشة الأمر، وفيه ناس هتقول لإسرائيل "بالراحة شوية"، من أجل أن " تعدل" من الإجراءات التي تمت خلال الثلاثة الأيام الماضية.

كما لفت إلى أن إسرائيل ستتراجع، لامتصاص الغضب المتصاعد تجاه إسرائيل، واستمرار حالة الغضب يأتي بنتائج سلبية على إسرائيل، لأنه يجعل من اسمها على كل نشرات العالم وجرائد العالم، مما يضع إسرائيل في وضع غير مريح، وإسرائيل تريد أن تظهر للعالم وجود حرية في العبادة وحرية في الوصول إلى دور العبادة.