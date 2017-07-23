بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أقيمت اليوم الأحد في محافظة أسيوط، مراسم صلوات جنازة أسقف ورئيس دير المحرق الأنبا ساويرس، حيث حضر المراسم المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عاطف قليعي مدير الأمن، واللواء خالد رياض مفتش الأمن الوطني، وراشد أبو العيون، وتادرس قلدس عضوا مجلس النواب، وعدد كبير من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والدينية.

وقال محافظ أسيوط، خلال مشاركته، إن الأنبا ساويرس كان رجلاً حكيمًا وله مواقف ثابتة انحاز فيها للوطن، معبرًا عن خالص حزنه ومتقدمًا بالعزاء لأهالي المحافظة كافة وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية خاصة.

ولد الأنبا ساويرس في القاهرة في العام 1944، وترهبن بدير المحرق حيث رسمه الأنبا أغاثون كاهنًا عام 1975 ثم عينه البابا شنودة الثالث وكيلاً للدير ورسمه خوري أبسكوبس أى مساعد أسقف، ثم رسمه أسقفًا للدير والقرى المجاورة، وعين ساويرس مديرًا للكلية الأكليريكة "كلية اللاهوت" بالدير، الذي شهد فيه عهده نهضة معمارية كبيرة.

ترأس جنازة الأنبا أمس البابا تواضروس الثاني، وشارك فيها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا بسنتى أسقف حلوان، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا يوانس أسقف أسيوط، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والأنبا موسى الأسقف العام للشبا، وعدد كبير من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعقب انتهاء الصلاة حملت سيارة مجهزة الجثمان متوجهة به إلى الدير المحرق، حيث أقيمت الصلاة عليه في الدير اليوم، بينما يتم تلقي العزاء بالدير مساء اليوم نفسه.​