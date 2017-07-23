أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

05:38 م الأحد 23 يوليو 2017

  • عرض 22 صورة

    56f183acca.jpg

  • عرض 22 صورة

    e8789d6e92.jpg

  • عرض 22 صورة

    119bee5eba.jpg

  • عرض 22 صورة

    d8d9594772.jpg

  • عرض 22 صورة

    b6bfb3cbd5.jpg

  • عرض 22 صورة

    3725793268.jpg

  • عرض 22 صورة

    ccf83309a2.jpg

  • عرض 22 صورة

    d8d1c23083.jpg

  • عرض 22 صورة

    c0425f5922.jpg

  • عرض 22 صورة

    f0bcb9246a.jpg

  • عرض 22 صورة

    85acc556d4.jpg

  • عرض 22 صورة

    ee28004055.jpg

  • عرض 22 صورة

    470f2a3d8c.jpg

  • عرض 22 صورة

    f0e35367b0.jpg

  • عرض 22 صورة

    da8fb620fa.jpg

  • عرض 22 صورة

    c1410c268a.jpg

  • عرض 22 صورة

    41803730d4.jpg

  • عرض 22 صورة

    aad5c41549.jpg

  • عرض 22 صورة

    36e19d8581.jpg

  • عرض 22 صورة

    533550d9cc.jpg

  • عرض 22 صورة

    ddb3afb2a5.jpg

  • عرض 22 صورة

    ecafa5477a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مزلقاني

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مزلقاني "قبلي وبحري"

أسيوط - أسامة صديق:

أقيمت اليوم الأحد في محافظة أسيوط، مراسم صلوات جنازة أسقف ورئيس دير المحرق الأنبا ساويرس، حيث حضر المراسم المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عاطف قليعي مدير الأمن، واللواء خالد رياض مفتش الأمن الوطني، وراشد أبو العيون، وتادرس قلدس عضوا مجلس النواب، وعدد كبير من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والدينية.

وقال محافظ أسيوط، خلال مشاركته، إن الأنبا ساويرس كان رجلاً حكيمًا وله مواقف ثابتة انحاز فيها للوطن، معبرًا عن خالص حزنه ومتقدمًا بالعزاء لأهالي المحافظة كافة وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية خاصة.

ولد الأنبا ساويرس في القاهرة في العام 1944، وترهبن بدير المحرق حيث رسمه الأنبا أغاثون كاهنًا عام 1975 ثم عينه البابا شنودة الثالث وكيلاً للدير ورسمه خوري أبسكوبس أى مساعد أسقف، ثم رسمه أسقفًا للدير والقرى المجاورة، وعين ساويرس مديرًا للكلية الأكليريكة "كلية اللاهوت" بالدير، الذي شهد فيه عهده نهضة معمارية كبيرة.

ترأس جنازة الأنبا أمس البابا تواضروس الثاني، وشارك فيها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا بسنتى أسقف حلوان، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا يوانس أسقف أسيوط، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والأنبا موسى الأسقف العام للشبا، وعدد كبير من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعقب انتهاء الصلاة حملت سيارة مجهزة الجثمان متوجهة به إلى الدير المحرق، حيث أقيمت الصلاة عليه في الدير اليوم، بينما يتم تلقي العزاء بالدير مساء اليوم نفسه.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. طوابير الأقباط أمام دير "المحرق" لتوديع الأنبا ساويرس

    أخبار

  • بالصور.. بدء مراسم الصلاة الجنائزية على الأنبا ساويريس بالدير المحرق

    أخبار

  • نزلاء مستشفى الواسطى: "على أد حالنا رغم الإهمال".. والمسؤولون: نحاسب

    أخبار

  • محافظ أسيوط: الأنبا ساويرس مثالاً للعطاء والمحبة

    أخبار

إعلان

134423fc49.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية