الحلقة (13) من "قرمش": "أبو عبدالفتاح" يفلس بسبب أسرته الكبيرة ويندم على زواجه الثاني

كتب : سارة سعيد منذ 30 دقيقة

شهدت الحلقة (13) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "إكس لارج فاميلي"، ذهاب أبو عبدالفتاح "طارق العلي" مع عائلته الكبيرة التي تتكون من زوجتين و5 أولاد وبنتين، إلى أحد المحلات التجارية الكبرى لشراء ملابس لهم.

ويمر أبو عبدالفتاح بالعديد من المواقف الكوميدية، أثناء شراء الملابس والتناول بأحد المطاعم مع أسرته الكبيرة، وبعد رجوعهم المنزل، تقوم أحد زوجاته بتحضير طعام آخر لها ولأولادها لجوعهم، ولا يستطيع النوم بسبب مطالبة أولاده له بالمال لشراء أغراض متعددة.

وتنتهي أحداث الحلقة بنفاذ مال أبو عبدالفتاح، وتفكيره كيف يتدبر أمره لنهاية الشهر، ويحاول استعارة أموال من أصدقائه إلا أنهم يرفضون، ويندم ندمًا شديدًا على زواجه الثاني وإنجابه مزيدًا من الأبناء وهو لا يتحمل نفقاتهم.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.